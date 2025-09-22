Kate Middleton ha raccontato che il principe Louis ha una nuova ossessione legata alle castagne Leggi su Amicait

Giovedì scorso, durante la visita di Stato di Donald Trump nel Regno Unito, Kate Middleton e Melania Trump hanno trascorso una mattinata insieme, nei dintorni del Castello di Windsor, per un’uscita ufficiale. La principessa del Galles e la First Lady americana si sono unite ai membri del programma Scouts’ Squirrels ai Frogmore Gardens dove hanno chiacchierato con il capo scout, Dwayne Fields, e svolto diverse attività insieme ai piccoli membri del gruppo. Con alcuni bambini dai 4 ai 6 anni, le due sono state impegnate nella creazione di opere d’arte e lavoretti manuali. Tra le tante cose, hanno stampato foglie inchiostrate su carta e creato “hotel per insetti” di cartone. 🔗 Leggi su Amica.it

