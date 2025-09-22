Kate Middleton ha raccontato che il principe Louis ha una nuova ossessione legata alle castagne Leggi su Amicait

Giovedì scorso, durante la visita di Stato di Donald Trump nel Regno Unito, Kate Middleton e Melania Trump hanno trascorso una mattinata insieme, nei dintorni del Castello di Windsor, per un’uscita ufficiale. La principessa del Galles e la First Lady americana si sono unite ai membri del programma Scouts’ Squirrels ai Frogmore Gardens dove hanno chiacchierato con il capo scout, Dwayne Fields, e svolto diverse attività insieme ai piccoli membri del gruppo. Con alcuni bambini dai 4 ai 6 anni, le due sono state impegnate nella creazione di opere d’arte e lavoretti manuali. Tra le tante cose, hanno stampato foglie inchiostrate su carta e creato “hotel per insetti” di cartone. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Kate Middleton ha raccontato che il principe Louis ha una nuova ossessione legata alle castagne. Leggi su Amica.it

In questa notizia si parla di: kate - middleton

La rosa che fiorisce ogni novembre: il dono di Kate Middleton e del principe William alla famiglia di Liz, giovane fotografa morta di cancro

Kate Middleton e quel patto segreto con William che cambiò per sempre la loro storia

Kate Middleton, la paura dei sudditi : cosa sta succedendo

Il nuovo stile di Kate Middleton: borse Chanel e look griffati dopo la malattia https://ilfattoquotidiano.it/2025/09/21/dalle-borse-di-chanel-e-dior-al-completo-di-alexander-mcqueen-ecco-cosa-ce-dietro-i-nuovi-look-griffati-di-kate-middleton/8133849/?utm_term= - X Vai su X

Kate Middleton e Melania Trump, look a confronto al banchetto di Stato - facebook.com Vai su Facebook

Kate Middleton ammette: La remissione dal cancro è fatta di alti e bassi; Kate Middleton a Wimbledon con George e Charlotte incorona il vincitore, Jannik Sinner: «Come famiglia giochiamo molto a tennis; Kate Middleton nella chat di classe di George: tutti i retroscena.

Kate Middleton e Melania Trump insieme tra i bambini scout: la domanda che ha sorpreso tutti - La Principessa del Galles e la First Lady hanno trascorso una mattinata con un gruppo di piccoli boyscout a Windsor. Secondo vanityfair.it

Kate Middleton e Melania Trump: è nata un'amicizia? - Dall’eleganza del banchetto alla spontaneità dei giochi con gli Scout, le due donne mostrano grande sintonia ... Da vanityfair.it