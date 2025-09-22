Kane può tornare in Inghilterra grazie a una clausola segreta | deve rispettare una condizione

Kane può salutare il Bayern Monaco a un prezzo ridotto grazie a una clausola nascosta inserita nel suo contratto, ma ha poco tempo per attivarla e decidere il suo futuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: kane - tornare

Da Haaland a Vlahovic, Kane e Mbappè: i grandi bomber fanno ancora la differenza - facebook.com Vai su Facebook

Kane può tornare in Inghilterra grazie a una clausola segreta: deve rispettare una condizione - Kane può salutare il Bayern Monaco a un prezzo ridotto grazie a una clausola nascosta inserita nel suo contratto, ma ha poco tempo per attivarla e decidere ... Riporta fanpage.it

L'Uragano Kane è tornato: tripletta e record con il Bayern Monaco, i numeri di un avvio devastante - L'avvio di Kane lancia il Bayern Monaco, che trascinato dall'inglese sta vivendo un avvio di stagione perfetto con sette vittorie nelle sette partite ufficiali giocate in stagione tra campionato e ... Riporta msn.com