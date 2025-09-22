Kaeser Compressori taglia il traguardo dei 40 anni
"I COMPRESSORI D’ARIA sono indispensabili in quasi tutti i processi produttivi, e il calore emesso può essere recuperato e riutilizzato". Giovanni Micaglio (nella foto a destra), Amministratore Delegato di Kaeser Compressori con sede a Bologna, racconta il successo della filiale italiana del gruppo tedesco Kaeser Kompressoren, che celebra i suoi primi 40 anni di attività in Italia. Un risultato significativo che sarà festeggiato i primi di novembre proprio a Bologna, insieme alla proprietà tedesca, al team aziendale e alla rete distributiva. Un’occasione per riconoscere il valore di un percorso condiviso che ha visto crescere Kaeser grazie all’impegno dei singoli professionisti e alla solidità di una visione di alto profilo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Kaeser Compressori celebra 40 anni di attività: innovazione, sviluppo e sostenibilità
