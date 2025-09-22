K3 Film Festival iscrizione gratis per i registi del Fvg | ultime ore per partecipare

Udinetoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Villach chiama, il Friuli Venezia Giulia risponde. C’è tempo fino al 30 settembre per i registi e i film-maker della regione che vogliono vedere i propri lavori – cortometraggi o lungometraggi – sul grande schermo del K3 Film Festival di Villach, una delle rassegne più vivaci del panorama. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

