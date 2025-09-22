K3 Film Festival iscrizione gratis per i registi del Fvg | ultime ore per partecipare
Villach chiama, il Friuli Venezia Giulia risponde. C’è tempo fino al 30 settembre per i registi e i film-maker della regione che vogliono vedere i propri lavori – cortometraggi o lungometraggi – sul grande schermo del K3 Film Festival di Villach, una delle rassegne più vivaci del panorama. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: film - festival
K3 Film Festival, 40 film in 5 giorni per l’evento che collega Carinzia, Friuli-Venezia Giulia e Slovenia - Il K3 Film Festival presenta dal 4 all'8 dicembre 2024 nel cinema cittadino di Villach un programma diversificato di lungometraggi, documentari e cortometraggi. Riporta mymovies.it
K3 Film Festival, i vincitori della 18.ma edizione del festival per la prima volta in streaming su MYmovies ONE - Il K3 Film Festival ha presentato dal 4 all’8 dicembre al cinema cittadino di Villach un ... Come scrive mymovies.it