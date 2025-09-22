Juventus Women Girelli 16ª nella classifica del Pallone d’Oro femminile 2025 Svelata anche la posizione dell’ex bianconera Cantore
Juventus Women, Girelli classificata 16ª al Pallone d’Oro femminile 2025. Ecco la posizione dell’ex bianconera Cantore. Una notte di stelle a Parigi, una notte di grande orgoglio per la Juventus Women. Nella prestigiosa cerimonia del Pallone d’Oro 2025, il club bianconero ha visto le sue stelle più luminose, Cristiana Girelli e Sofia Cantore (ex bianconera, passata in estate ai Washington Spirit), classificarsi tra le migliori giocatrici del mondo. Un doppio riconoscimento che celebra il talento italiano e la forza del progetto della Signora. Girelli, una conferma nell’élite mondiale. Per la bomber e leader indiscussa delle bianconere, Cristiana Girelli, è arrivato un prestigiosissimo 16° posto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juventus - women
Juventus Women, inizia il ritiro: le convocate di mister Canzi tra gioventù ed esperienza
Juventus Women, primo allenamento a Vinovo: Canzi presenta la nuova stagione
Juventus Women, nuove operazioni in prestito: UFFICIALI le cessioni di due giovani
Le 6 partite a classifica unica della Champions JUVENTUS WOMEN ? - facebook.com Vai su Facebook
? La Juventus Women nella “League Phase” della UEFA Women’s Champions League contro Benfica e Manchester United giocherà all'Allianz Stadium. - X Vai su X
Juventus Women, Girelli 16ª nella classifica del Pallone d’Oro femminile 2025. Svelata anche la posizione dell’ex bianconera Cantore - Ecco la posizione dell’ex bianconera Cantore Una notte di stelle a Parigi, una notte di grande orgoglio per la Juventus Women. Si legge su juventusnews24.com
Yildiz Girelli a Parigi per la cerimonia del Pallone d’Oro 2025: la FOTO al momento della partenza gasa i tifosi della Juventus - Yildiz Girelli in rappresentanza della Juve a Parigi per la cerimonia del Pallone d’Oro 2025: la FOTO della partenza carica i tifosi bianconeri Una notte da stelle, una notte a tinte bianconere. Scrive juventusnews24.com