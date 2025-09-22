Juventus Women Girelli 16ª nella classifica del Pallone d’Oro femminile 2025 Svelata anche la posizione dell’ex bianconera Cantore

Juventus Women, Girelli classificata 16ª al Pallone d’Oro femminile 2025. Ecco la posizione dell’ex bianconera Cantore. Una notte di stelle a Parigi, una notte di grande orgoglio per la Juventus Women. Nella prestigiosa cerimonia del Pallone d’Oro 2025, il club bianconero ha visto le sue stelle più luminose, Cristiana Girelli e Sofia Cantore (ex bianconera, passata in estate ai Washington Spirit), classificarsi tra le migliori giocatrici del mondo. Un doppio riconoscimento che celebra il talento italiano e la forza del progetto della Signora. Girelli, una conferma nell’élite mondiale. Per la bomber e leader indiscussa delle bianconere, Cristiana Girelli, è arrivato un prestigiosissimo 16° posto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

