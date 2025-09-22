Juventus Women, un gesto che va oltre lo sport: la squadra si stringe attorno ad Achille Polonara nella sua battaglia contro la leucemia. Un messaggio potente, un gesto di solidarietà che unisce il mondo del calcio e quello del basket. Le Juventus Women hanno voluto mandare il loro personalissimo in bocca al lupo ad Achille Polonara, campione della pallacanestro italiana, che ha recentemente annunciato di dover affrontare una dura battaglia contro la leucemia mieloide acuta. La squadra bianconera ha pubblicato sui propri canali social una foto di gruppo per far sentire la propria vicinanza al giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women e il bellissimo messaggio per Achille Polonara: «Mai da solo, siamo con te» – FOTO