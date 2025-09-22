di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, esordio super positivo a Vinovo per Gridel: gioco spumeggiante e idee ben chiare in campo già alla 2° di campionato. Il focus sulla partita giocata e vinta contro i pari età della Reggiana. Senza tre elementi chiave, che nella passata stagione si erano rivelati essere colonne del gruppo dei 2010, quali Pipitò, Salvai e Pioli, la Juventus Under 16 di mister Gridel, al suo esordio a Vinovo in partite ufficiali, ha battuto con un secco 2-0 i coetanei della Reggiana. Ma quali sono le indicazioni che ci lascia la partita? Ecco di seguito tutti i dettagli sulla sfida, dalla proposta di gioco alla ricerca del recupero rapido della sfera: la filosofia del mister è parsa già ben assimilata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Under 16, che esordio per Gridel a Vinovo! Gioco a tratti dominante e tanta intensità. Ecco tutte le indicazioni dalla sfida casalinga contro la Reggiana