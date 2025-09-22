Juventus torna l’idea Milinkovic-Savic | il centrocampo chiama rinforzi

Stilejuventus.com | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus esce dal pareggio con l’ Hellas Verona con più domande che risposte: sabato, all’Allianz, si è visto quando e dove la squadra di Igor Tudor fatichi davvero, cioè nel cuore del campo. Chi ha fatto cosa? Khephren Thuram ha trascinato nelle prime uscite, ma la sequenza Dortmund-Verona ha mostrato un calo fisico e mentale. Perché conta adesso? Perché, a mercato chiuso da poche settimane, la gestione della mediana – tra il ricorso al capitano Manuel Locatelli e il tentativo di cucire addosso il ruolo a Teun Koopmeiners – non ha ancora trovato la quadra. E qui, a Torino, torna il nome che fa rumore: Sergej Milinkovic-Savic. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

juventus torna l8217idea milinkovic savic il centrocampo chiama rinforzi

© Stilejuventus.com - Juventus, torna l’idea Milinkovic-Savic: il centrocampo chiama rinforzi

In questa notizia si parla di: juventus - torna

Hancko-Al Nassr, saltato il trasferimento: la Juventus torna in corsa per il difensore?

Cambiaso torna subito protagonista con la Juventus: scelta fatta da parte di Tudor dopo il rientro dalla squalifica contro il Borussia Dortmund. Novità importanti

La Juventus cambia dopo i 5 gol: torna a Torino e cambia allenatore

juventus torna l8217idea milinkovicJuventus, idea Sergej Milinkovic-Savic per gennaio. Fiorentina: Pioli non è in bilico nonostante l'avvio negativo - Il centrocampo della Juventus non convince e gli uomini di mercato bianconeri potrebbero tornare alla carica per un vecchio pupillo, da due anni ... Scrive eurosport.it

Milinkovic Savic Juve, il serbo dell’Al Hilal torna ad essere un obiettivo concreto! I bianconeri preparano l’assalto: il piano per gennaio - Milinkovic Savic Juve, Tuttosport lancia l’idea: con il contratto in scadenza e il centrocampo corto, i bianconeri potrebbero tentare l’assalto Un amore mai sbocciato, un corteggiamento lungo anni che ... Secondo juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Torna L8217idea Milinkovic