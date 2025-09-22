Juventus torna l’idea Milinkovic-Savic | il centrocampo chiama rinforzi
La Juventus esce dal pareggio con l’ Hellas Verona con più domande che risposte: sabato, all’Allianz, si è visto quando e dove la squadra di Igor Tudor fatichi davvero, cioè nel cuore del campo. Chi ha fatto cosa? Khephren Thuram ha trascinato nelle prime uscite, ma la sequenza Dortmund-Verona ha mostrato un calo fisico e mentale. Perché conta adesso? Perché, a mercato chiuso da poche settimane, la gestione della mediana – tra il ricorso al capitano Manuel Locatelli e il tentativo di cucire addosso il ruolo a Teun Koopmeiners – non ha ancora trovato la quadra. E qui, a Torino, torna il nome che fa rumore: Sergej Milinkovic-Savic. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
