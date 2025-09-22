Juventus pensa a Milinkovi?-Savi? per la sessione invernale Intanto Pioli non è ancora in bilico alla Fiorentina

Con l’inizio della stagione che ha mostrato qualche crepa nelle rotazioni centrali, la Juventus starebbe guardando con interesse a Sergej Milinkovi?-Savi?, attualmente all’Al Hilal, come possibile rinforzo già nella sessione di trasferimenti di gennaio. Tuttosport+1 Milinkovi?-Savi?, 30 anni, è in scadenza a giugno 2026, e la sua condizione contrattuale e l’esperienza internazionale lo rendono un profilo appetibile per le società italiane che vogliono alzare il tasso tecnico in mezzo al campo. Juventus, secondo le fonti, ha valutato la pista come una possibilità concreta in caso di necessità, specie se dovessero emergere problemi fisici o di rendimento tra i suoi centrocampisti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Juventus pensa a Milinkovi?-Savi? per la sessione invernale. Intanto, Pioli non è (ancora) in bilico alla Fiorentina

In questa notizia si parla di: juventus - pensa

Kolo Muani Chelsea può decollare: voci via via più intense, il mercato Juventus pensa a due alternative per sostituirlo. I nomi

Kelly chiude la sua prima stagione alla Juventus e pensa già alla prossima: cosa ha scritto il difensore bianconero, ecco il suo messaggio – FOTO

Ndoye Juventus: si complicano i piani per l’esterno del Bologna. Un’altra big italiana pensa a lui ma… Ultimi sviluppi che interessano anche ai bianconeri

La #Juventus pensa a Sergej Milinkovic-Savic sul #calciomercato di gennaio [Tuttosport] #Milinkovic #Juve #MilinkovicSavic https://calciomercato.com/liste/la-juventus-pensa-a-sergej-milinkovic-savic-sul-mercato-di-gennaio/bltaf7d7ccae34e2a61… - X Vai su X

Tuttosport - La Juventus pensa a Bernardo Silva: 'colpo alla De Bruyne' - facebook.com Vai su Facebook

Milinkovic-Savic vuole tornare in Serie A: questa squadra ci pensa davvero per gennaio - Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2026 La coperta a centrocampo è corta, e la Juventus se ne è accorta ... Come scrive lazionews24.com

La Juventus pensa a Sergej Milinkovic-Savic sul mercato di gennaio - Intanto i dirigenti della Juventus stanno pensando di tornare sul mercato a gennaio per rinforzare il reparto centrale del campo. Si legge su msn.com