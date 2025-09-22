Juventus patteggiano gli indagati dell' inchiesta plusvalenze | un anno e otto mesi di carcere per Andrea Agnelli

Patteggiamenti tra undici mesi e un anno e otto mesi di carcere, con pene sospese. Termina così oggi, 22 settembre 2025, la vicenda giudiziaria nata dall’inchiesta “Prisma”, per cui la Juventus è finita nei guai per una serie di anomalie e irregolarità nei conti del club.La decisione del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: juventus - patteggiano

Inchiesta plusvalenze, Andrea Agnelli e gli ex vertici della Juventus patteggiano la pena. Archiviato Arrivabene

Inchiesta Prisma, gli ex vertici della Juventus patteggiano la pena

Juventus, inchiesta plusvalenze: Andrea Agnelli, Pavel Nedved e altri ex dirigenti patteggiano

#Calcio, l'inchiesta #Prisma sulle presunte plusvalenze nella compravendita di calciatori. Patteggiano gli ex vertici della #Juventus, tra loro Andrea Agnelli e Pavel Nedved: si va dagli 11 mesi ad 1 anno e 8 mesi con pena sospesa; non luogo a procedere pe - X Vai su X

Da Huijsen a Yildiz: la Top 11 dei giocatori della Juventus Next Gen diventati grandi ? Fra i calciatori non presenti nell'undici ideale ne mancano tanti, oltre a Muharemovic e Adzic. Con loro anche Nonge, Barrenechea, Rafia, Peeters, De Winter e tanti altri. - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, patteggiano gli indagati dell'inchiesta plusvalenze: un anno e otto mesi di carcere per Andrea Agnelli; Pluvalenze, ex dirigenti Juventus patteggiano: da Andrea Agnelli a Pavel Nedved, chi sono; Inchiesta curve, Inter e Milan patteggiano. Le differenze con il caso Juve.

Juventus, patteggiano gli indagati dell'inchiesta plusvalenze: un anno e otto mesi di carcere per Andrea Agnelli - Termina così oggi, 22 settembre 2025, la vicenda giudiziaria nata dall’inchiesta “Prisma”, per cui la Juventus è ... Segnala torinotoday.it

Caso Plusvalenze, ex vertici Juve patteggiano la pena per l'inchiesta Prisma - Via libera dal gup di Roma ai patteggiamenti per gli ex vertici della Juventus nell'ambito dell'inchiesta "Prisma", che indaga su presunte plusvalenze nella compravendita di calciatori. tg24.sky.it scrive