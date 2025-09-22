Juventus Next Gen ufficiale il rinnovo di Vacca | l’attaccante si lega ai bianconeri fino al 30 giugno 2028! Comunicato e tutti i dettagli del nuovo accordo
Juventus Next Gen, è stato ufficializzato il rinnovo di Alessio Vacca fino al 30 giugno 2028! Comunicato e tutti i dettagli del nuovo accordo. Un altro gioiello del vivaio bianconero lega il suo futuro alla Juventus. È ufficiale il rinnovo del contratto di Alessio Vacca, che ha firmato un prolungamento fino al 30 giugno 2028. Un passo fondamentale, che blinda uno dei talenti più cristallini del progetto Juventus Next Gen. Un rinnovo meritato sul campo. Alessio Vacca, attaccante di grande fantasia classe 2005, è a Torino da quando aveva 14 anni e ha compiuto tutta la trafila nel settore giovanile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juventus - next
