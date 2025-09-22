Juventus inchiesta plusvalenze con Andrea Agnelli e Pavel Nedved | patteggiamenti fino a un anno e otto mesi per gli ex vertici

Termina con diversi patteggiamenti, da un anno e otto mesi a undici mesi di carcere, l’inchiesta per il caso plusvalenze alla Juventus. La decisione del gup di Roma è arrivata oggi, 22 settembre, e coinvolge anche Andrea Agnelli e Pavel Nedved.+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO le. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Inchiesta plusvalenze, Andrea Agnelli e gli ex vertici della Juventus patteggiano la pena. Archiviato Arrivabene

Inchiesta Prisma, il gup di Roma ha accolto il patteggiamento per Agnelli, Nedved e Paratici. Mentre Arrivabene… Ecco la decisione per l’ex presidente e dirigenti Juventus

Inchiesta Prisma, gli ex vertici della Juventus patteggiano la pena

Il gup di Roma ha dato il via libera ai patteggiamenti per gli ex vertici della Juventus nell'ambito dell'inchiesta 'Prisma' su presunte plusvalenze nella compravendita di calciatori. I patteggiamenti - che vanno dagli 11 mesi ad 1 anno e 8 mesi (pena sospe - X Vai su X

Inchiesta plusvalenze, Andrea Agnelli e gli ex vertici della Juventus patteggiano la pena - Il gup di Roma ha dato il via libera ai patteggiamenti per gli ex vertici della Juventus nell’ambito dell’inchiesta ‘Prisma’ sulle presunte plusvalenze nella compravendita di calciatori. Da ilfattoquotidiano.it

Juve, processo plusvalenze: patteggiamento per Andrea Agnelli - Le pene, tutte con sospensione condizionale, vanno da 11 mesi fino a un anno e 8 mesi ... rainews.it scrive