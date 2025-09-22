Juventus inchiesta plusvalenze | Andrea Agnelli Pavel Nedved e altri ex dirigenti patteggiano

Patteggiamenti tra undici mesi e un anno e otto mesi di carcere, con pene sospese. Termina così oggi, 22 settembre 2025, la vicenda giudiziaria nata dall’inchiesta “Prisma”, che ha fatto tremare la Juventus per una serie di anomalie e irregolarità nei conti del club bianconero.La decisione del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: juventus - inchiesta

