Juventus dal gup ok ai patteggiamenti per Agnelli Paratici e Nedved | condanne da 11 a 20 mesi niente carcere
Si chiude anche la via penale dell'inchiesta Prisma, sui conti della Juventus, inchiesta avviata dalla Procura di Torino e poi arrivata a Roma per competenza: dal gup della Capitale è. 🔗 Leggi su Leggo.it
Inchiesta Prisma, ok da gup Roma a patteggiamento ex vertici Juve; Processo Prisma, ok ai patteggiamenti degli ex vertici Juve: per Agnelli un anno e 8 mesi; Processo Prisma, i dirigenti Juventus chiedono il patteggiamento: i motivi dietro la scelta. Il futuro degli ex vertici, Andrea Agnelli pensa al ritorno in bianconero?.
Pluvalenze, ex dirigenti Juventus patteggiano: da Andrea Agnelli a Pavel Nedved, chi sono - Il gup di Roma ha dato il via libera ai patteggiamenti per gli ex vertici della Juventus nell'ambito dell'inchiesta "Prisma" su presunte plusvalenze nella compravendita ... Come scrive ilmessaggero.it