Juventus caso plusvalenze | il club ha chiarito così la sua posizione

La Juventus ha deciso di patteggiare per il caso plusvalenze: si chiude oggi il processo Prisma, ecco il comunicato ufficiale della società bianconera. La Juventus ha quindi deciso alla fine di patteggiare: si è chiuso così il caso Prisma – legato al ‘caso plusvalenze’ – con le seguenti decisioni prese dal Gup del Tribunale di Roma. Per il club ci sarà un’ammenda da pagare: di seguito i dettagli di quanto deciso dalla società bianconera. Juventus: il comunicato dopo il patteggiamento per il caso plusvalenze. Come si legge dalla nota ufficiale pubblicata dal club bianconero: “Juventus Football Club S. 🔗 Leggi su Sportface.it

Caso prisma, la Juventus: «Il patteggiamento non è una ammissione di responsabilità, ribadiamo la correttezza del nostro operato: abbiamo richiesto il patteggiamento nel migliore interesse di società e azionisti» calcioefinanza.it/2025/09/22/juv… - X Vai su X

Tudor e la nuova comunicazione della Juventus: non accadeva da Antonio Conte, non è un caso - facebook.com Vai su Facebook

La Juventus e il caso plusvalenze, la decisione sui patteggiamenti del club: un anno e 8 mesi per Andrea Agnelli; Caso plusvalenze, ex vertici della Juventus chiedono il patteggiamento; Elkann: Juve collabora coi pm. Vogliamo che club resti grande.

Juventus, patteggiamento per Agnelli, Nedved e Paratici per il caso plusvalenze e stipendi: cosa significa per i bianconeri - Juventus, si conclude il processo penale legato all'inchiesta Prisma per le plusvalenze e la manovra stipendi: i patteggiamenti di Agnelli, Nedved e Paratici ... Riporta sport.virgilio.it

UFFICIALE: Agnelli, Nedved e Paratici patteggiano, le condanne per il caso Juve - Patteggiamenti per l'ex Presidente Agnelli e gli altri ex dirigenti della Juve: tutti i dettagli sul processo relativo all'Inchiesta Prisma. Secondo calciomercato.it