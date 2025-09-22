Juventus | Ambrosini analizza la crisi di gioco dei bianconeri

Un calendario che pesa, ma non è tutto Massimo Ambrosini, ex bandiera milanista e voce di DAZN, non usa giri di parole per commentare il momento opaco della Juventus dopo il pareggio per 1-1 contro il Verona. Parlando negli studi post-partita, l’opinionista dà ragione a Igor Tudor sulla difficoltà del L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Ambrosini analizza la crisi di gioco dei bianconeri

In questa notizia si parla di: juventus - ambrosini

Massimo Ambrosini sul Mondiale per Club: «L’Inter ha potuto allentare la pressione, la Juventus…»

Vlahovic serve più a Juventus o al Milan? Ambrosini ne parla così

Juventus Inter, Ambrosini bacchetta i nerazzurri: «Manca qualità al limite dell’area»

JUVE-INTER 4-3 Il folle derby d’Italia va alla @juventus Commento di @pierluigipardo e @massimoambrosini #sdoppiaggi #ivancolacino #derby #calcio #seriea @inter - facebook.com Vai su Facebook

Ambrosini: "Per lo Scudetto vedo Inter e Napoli favorite, ma potrebbero inserirsi Milan, Juventus e Roma" ? - X Vai su X

Juventus: Ambrosini analizza la crisi di gioco dei bianconeri.

Juve in crisi: Allegri sotto esame - La panchina di Allegri non è a rischio, ma la Juventus è preoccupata anche per la condizione atletica della squadra. Lo riporta calciomercato.com

Juve in crisi, i numeri di Allegri: peggior difesa da 33 anni e -5 da Pirlo VIDEO - Juventus, tutti i numeri della crisi: Allegri ha 5 punti in meno di Pirlo e la peggior difesa da 33 anni. Da calciomercato.com