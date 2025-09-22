Juventus | Agnelli chiude il capitolo Prisma

Fine di un’odissea giudiziaria Andrea Agnelli ha commentato con un lungo messaggio sui social la sentenza del Gup di Roma Anna Maria Gavoni, che il 22 settembre 2025 ha accolto il suo patteggiamento nell’ambito del processo Prisma sulle plusvalenze e i conti del club tra il 2019 e il 2021. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Agnelli chiude il capitolo Prisma

In questa notizia si parla di: juventus - agnelli

Pogba torna a parlare della Juventus: “Agnelli e Chiellini mi scrivevano, ci sono cose che non mi sono piaciute “

Quanta tristezza che mette l’annaspare della Juventus sul mercato, è ormai un peso per la famiglia Agnelli

24 luglio 1922-24 luglio 2025, la Juventus e la famiglia Agnelli: la storia di un grande amore e di un legame indissolubile lungo 103 anni

Inchiesta Prisma sulla Juventus, le decisioni del Gup del Tribunale di Roma. Lunga lista di patteggiamenti tra cui l’ex presidente Andrea Agnelli e l’ex vicepresidente Pavel Nedved - facebook.com Vai su Facebook

Le parole di Andrea #Agnelli https://chiamarsibomber.com/news/calcio-italiano/patteggiamento-inchiesta-prisma-dichiarazioni-agnelli… #Juventus #Prisma - X Vai su X

Patteggiamenti in aula: la Juve chiude il capitolo “Prisma”. Pena sospesa per Agnelli, Nedved e Paratici; Inchiesta Prisma, si chiude il capitolo giudiziario per gli ex dirigenti Juve: patteggiamenti e maxi risarcimenti; Plusvalenze Juventus, Agnelli e gli ex vertici patteggiano.

Patteggiamenti in aula: la Juve chiude il capitolo “Prisma”. Pena sospesa per Agnelli, Nedved e Paratici - Un capitolo giudiziario di grande rilievo per il calcio italiano segna oggi una svolta: si è concluso con il patteggiamento il procedimento noto come Prisma, che aveva investito gli ex vertici della J ... Secondo giornalelavoce.it

Juventus, patteggiamento per Agnelli, Nedved e Paratici per il caso plusvalenze e stipendi: cosa significa per i bianconeri - Juventus, si conclude il processo penale legato all'inchiesta Prisma per le plusvalenze e la manovra stipendi: i patteggiamenti di Agnelli, Nedved e Paratici ... Da sport.virgilio.it