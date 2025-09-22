Juvecaserta esordio col botto | colpaccio in trasferta a Nocera | FOTO
Inizia con una vittoria il campionato della Paperdi Juvecaserta che passa sul campo della Power Basket Nocera con il punteggio di 79-74. La Juve è stata in vantaggio per gran parte della partita anche se il solco decisivo è stato scavato a cavallo tra terzo e quarto periodo. Protagonisti della. 🔗 Leggi su Casertanews.it
