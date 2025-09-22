Juve Primavera Verde convocato dall’Italia U20 per il Mondiale! Grande riconoscimento per il difensore bianconeri | tutti i dettagli
Juve Primavera, Verde convocato dall’Italia U20 per il Mondiale: le ultime novità sul difensore bianconero. Un altro prestigioso traguardo per uno dei talenti più brillanti del settore giovanile bianconero. Francesco Verde, difensore della Juve Primavera, è stato ufficialmente convocato dalla Nazionale Italiana Under 20 per il Mondiale di categoria che si disputerà in Cile. Una chiamata di enorme valore, resa ancora più speciale dal fatto che il giocatore è stato aggregato al gruppo da “sottoleva”. Il difensore, classe 2007, è infatti più giovane di due anni rispetto ad alcuni compagni di squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
