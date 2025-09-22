Juve presto al lavoro verso l’Atalanta | piano personalizzato per quattro bianconeri! Di chi si tratta e il motivo di questa decisione

Juve, piano personalizzato per recuperare energie: Yildiz, Thuram, Kalulu e Kelly avranno un programma differenziato in vista dell’Atalanta. Una settimana per ricaricare le batterie, ma non per tutti allo stesso modo. Dopo il passo falso di Verona, figlio delle immense fatiche accumulate, in casa Juventus è scattato il piano recupero. Igor Tudor, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha studiato un programma differenziato, un vero e proprio “menù atletico alternativo” per i suoi stakanovisti, i giocatori che più di tutti hanno tirato la carretta in questo avvio di stagione. L’obiettivo è uno solo: lucidarli e riportarli al top della forma in vista del big match di sabato contro l’ Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

