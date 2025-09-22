Juve presente al Pallone d’Oro 2025! Ecco come si sono preparati Yildiz e Girelli per questa speciale serata – VIDEO
Juve presente al Pallone d’Oro 2025: il VIDEO pubblicato dal club bianconero con i due giocatori presenti alla cerimonia. Non solo calcio, ma anche stile, classe ed eleganza. La serata del Pallone d’Oro è una vetrina mondiale e la Juventus ha voluto celebrare i suoi rappresentanti, Kenan Yildiz e Cristiana Girelli, con un video speciale pubblicato sui propri canali social. Il filmato mostra il “dietro le quinte” della preparazione dei due campioni, svelando in anteprima gli outfit scelti per sfilare sul prestigioso red carpet di Parigi. LA CERIMONIA DEL PALLONE D’ORO 2025 Un contenuto che ha subito catturato l’attenzione dei tifosi, offrendo uno sguardo intimo e privilegiato sui momenti che precedono il grande evento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juve - presente
Calciomercato Juve, due calciatori alle firme: saranno il presente e il futuro dei bianconeri. I dettagli sui contratti
Mercato Juve: altro rinnovo in vista, i bianconeri blindano il loro big fino al 2030! Sarà un pilastro del presente e del futuro
Vlahovic Juve: il serbo regolarmente presente alla Continassa nel primo giorno di ritiro. Il suo arrivo al centro d’allenamento – VIDEO
Presente Juventus, futuro lontano : Vlahovic ha scelto il nuovo club Destinazione https://bit.ly/47ETDMe - facebook.com Vai su Facebook
BOCCIATO DI GREGORIO Così il nostro @alessio_lento a 'Juve Zone', sul canale Youtube di http://Calciomercato.it: "Penso che #DiGregorio sia un buon portiere, ma non da #Juve. Invece vedo un portiere da Juve per il presente e per il futuro #Carnesec - X Vai su X
Juventus, Yildiz e Girelli alla consegna del Pallone d'Oro - Anche i due 'numeri 10' della Juventus saranno presenti alla cerimonia in programma a Parigi questa sera. Segnala ilbianconero.com
Dalla Juventus al Pallone d'oro, Platini racconta i suoi 70 anni - L'ex attaccante della Juventus lo fa in un'intervista rilasciata a La Stampa, nel corso della quale ha ripercorso la propria carriera tra il periodo bianconero ... sportmediaset.mediaset.it scrive