Juve presente al Pallone d’Oro 2025! Ecco come si sono preparati Yildiz e Girelli per questa speciale serata – VIDEO

Juve presente al Pallone d’Oro 2025: il VIDEO pubblicato dal club bianconero con i due giocatori presenti alla cerimonia. Non solo calcio, ma anche stile, classe ed eleganza. La serata del Pallone d’Oro è una vetrina mondiale e la Juventus ha voluto celebrare i suoi rappresentanti, Kenan Yildiz e Cristiana Girelli, con un video speciale pubblicato sui propri canali social. Il filmato mostra il “dietro le quinte” della preparazione dei due campioni, svelando in anteprima gli outfit scelti per sfilare sul prestigioso red carpet di Parigi. LA CERIMONIA DEL PALLONE D’ORO 2025 Un contenuto che ha subito catturato l’attenzione dei tifosi, offrendo uno sguardo intimo e privilegiato sui momenti che precedono il grande evento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

