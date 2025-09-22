Juve obiettivo Milinkovic a gennaio Intanto l’Aia ferma Rapuano

Torino, 22 settembre 2025 – Il mercato non si ferma mai, si dice in questi casi. La Juventus guarda al presente, con un occhio a gennaio. Se sul campo la squadra è partita bene - con buona mentalità e solo a Verona, pur con episodi arbitrali dubbi, c’è stata qualche difficoltà - dietro alle scrivanie si ragiona su come rafforzarla in questa stagione. Un’idea per il centrocampo c’è e porta a quello che sarebbe un clamoroso ritorno in Italia: Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista è in scadenza di contratto all’ Al Hilal e potrebbe rientrare nella cara e vecchia Serie A. Intanto, l’Aia non ha apprezzato la direzione di gara di Rapuano e per il direttore di gara c’è il rischio di un momentaneo declassamento in Serie B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, obiettivo Milinkovic a gennaio. Intanto l’Aia ferma Rapuano

