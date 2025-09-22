Juve Atalanta Tudor sfrutterà così la settimana lunga di avvicinamento al big match | svelato il piano del tecnico bianconero

Juve Atalanta, Tudor sfrutterà i prossimi giorni per recuperare le energie. Il pareggio col Verona figlio delle fatiche europee e del derby. Un serbatoio di energie quasi completamente prosciugato. La prestazione opaca e a tratti irriconoscibile della Juventus al Bentegodi contro l’ Hellas Verona ha una causa chiara e inequivocabile: il terribile doppio impegno ravvicinato che ha visto i bianconeri affrontare prima l’ Inter nel derby d’Italia e poi il Borussia Dortmund in una notte ad altissima intensità di Champions League. Due partite che, come era prevedibile, hanno lasciato scorie pesantissime a livello fisico e mentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

