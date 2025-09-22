Juve Atalanta Tudor sfrutterà così la settimana lunga di avvicinamento al big match | svelato il piano del tecnico bianconero
Juve Atalanta, Tudor sfrutterà i prossimi giorni per recuperare le energie. Il pareggio col Verona figlio delle fatiche europee e del derby. Un serbatoio di energie quasi completamente prosciugato. La prestazione opaca e a tratti irriconoscibile della Juventus al Bentegodi contro l’ Hellas Verona ha una causa chiara e inequivocabile: il terribile doppio impegno ravvicinato che ha visto i bianconeri affrontare prima l’ Inter nel derby d’Italia e poi il Borussia Dortmund in una notte ad altissima intensità di Champions League. Due partite che, come era prevedibile, hanno lasciato scorie pesantissime a livello fisico e mentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juve - atalanta
Atalanta-Juve per il Trofeo Bortolotti: test per il campionato senza Ederson
Trofeo Bortolotti, la Juve batte l’Atalanta 2-1
Ruggeri conferma l’addio all’Atalanta: ora per Juric colpo a sorpresa dalla Juve
Di Juve, Yildiz, Napoli, De Bruyne, Torino-Atalanta, Lookman, Zapata e molto altro ancora #SerieA #juventus #sscnapoli #debruyne #TorinoFC #atalanta #lookman #Zapata #bergamotv #fabriziopirola - facebook.com Vai su Facebook
Serie A 2025-2026: Juventus-Atalanta - X Vai su X
Tudor ha dato un’anima alla Juventus, Juric punta a recuperare Lookman - Questa prima tornata di impegni europei, almeno in Champions League, è andata. Secondo sportcafe24.com
Serie A, la Juve batte il Parma 2-0 con David e Vlahovic. Atalanta, non basta Scamacca: è 1-1 con il Pisa - La squadra di Carlos Cuesta è compatta, parte con un guizzo (la conclusione di Loik, con deviazione provvidenziale di Cambiaso) e lascia ... Segnala adnkronos.com