Juve-Atalanta emergenza totale | sette assenze pesanti

Infermeria piena dopo l’ultima partita di campionato: defezioni importanti in vista del big match di sabato pomeriggio all’Allianz Stadium Ancora una tegola, doppia, per l’ Atalanta e Ivan Juric dopo il roboante successo per 3-0 di ieri pomeriggio sul campo del Torino. Juve-Atalanta, emergenza per Juric (LaPresse) – Calciomercato.it La ‘Dea’ schianta i granata ritrovando vittoria e morale dopo il pesante ko con il Paris Saint-Germain in Champions League, ma allo stesso tempo il tecnico croato mastica ancora amaro per l’infermeria. Juric ha perso infatti altre due pedine come Hien e Zalewski, fuori a metà primo tempo nella sfida di Torino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve-Atalanta, emergenza totale: sette assenze pesanti

Juve-Atalanta, altri infortuni per Juric: due ko fondamentali dopo CdK e Scalvini. Ma Lookman...; Juventus, emergenza totale in difesa: a Cagliari solo con Gatti e Kelly; Atalanta in piena emergenza dopo l'infortunio di Posch: chi gioca in difesa contro la Juventus e la situazione di Hien.

