Kenan Yildiz brilla e se ne sono accorti praticamente tutti, che sognano il colpo dalla Juventus per gennaio. Precisamente dalla Premier League c’è chi si è mosso già nel corso dell’ultima estate e un’offerta da 70 milioni da parte del Chelsea è stata praticamente spedita al mittente. Diversa sarà la situazione dal momento in cui a questi numeri si andrà ad aggiungere quello che è il cartellino di uno dei migliori talenti della Premier League, per un’offerta che il club in questione sarà pronto a mettere in piedi pur di convincere la Juventus. Altrimenti, senza contropartita tecnica e come spiegano da Give Me Sport, si alzerà ancora di più la cifra dei 70 milioni di euro che non sono bastati al Chelsea per portare via il turco dal club bianconero. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Juve, assalto per Yildiz: offerta da capogiro con lo scambio