Juve assalto per Yildiz | offerta da capogiro con lo scambio
Kenan Yildiz brilla e se ne sono accorti praticamente tutti, che sognano il colpo dalla Juventus per gennaio. Precisamente dalla Premier League c’è chi si è mosso già nel corso dell’ultima estate e un’offerta da 70 milioni da parte del Chelsea è stata praticamente spedita al mittente. Diversa sarà la situazione dal momento in cui a questi numeri si andrà ad aggiungere quello che è il cartellino di uno dei migliori talenti della Premier League, per un’offerta che il club in questione sarà pronto a mettere in piedi pur di convincere la Juventus. Altrimenti, senza contropartita tecnica e come spiegano da Give Me Sport, si alzerà ancora di più la cifra dei 70 milioni di euro che non sono bastati al Chelsea per portare via il turco dal club bianconero. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: juve - assalto
Gazzetta dello Sport: “David-Juve, è fatta: primo colpo dell’era Comolli. Ora l’assalto a Osimhen”
Osimhen Juve, la rivelazione: prima serve quella cessione. Il piano della dirigenza bianconera per l’assalto al bomber. Ultimissime
Xhaka Juve, può partire l’assalto al centrocampista in uscita dal Bayer Leverkusen! Il prezzo e lo scenario di mercato
CdS Campania – “TUTTO IN UNA NOTTE”. Conte prova l’allungo con l’assalto al Pisa per il 2 alla Juve @ilnapolionline - X Vai su X
TvSei. . Serie C. Pineto all'assalto della Juventus Next Gen Domani pomeriggio impegno casalingo per il Pineto che riceve la visita della Juventus Next Gen. Biancazzurri ancora senza Vigliotti mentre Amadio è convocato ma non dovrebbe essere disponibile. - facebook.com Vai su Facebook
Assalto del Chelsea a Yildiz, la Juve dice no: i dettagli dell'offerta rifiutata; La Gazzetta dello Sport - La Juventus rifiuta un'offerta del Chelsea per Yildiz, no a oltre 65 milioni: il piano per il rinnovo, cifre e nuova scadenza; David e Openda con Yildiz: Juve d'assalto per l'esordio in Champions col Dortmund.
Mercato Juventus: non solo Yildiz, il Bayern vuole un altro gioiello bianconero. Pronta un’offerta da 70 milioni di euro! I dettagli - I bavaresi preparano un’offerta da 70 milioni Il Bayern Monaco non ha mai perso di vista Lois Openda ... Segnala juventusnews24.com
Mercato Juve: il Barcellona monitora Yildiz, possibile assalto in estate - Chelsea , Manchester City e blaugrana sarebbero sul talento bianconero, la Juventus non ha però alcuna intenzione di cederlo ... Secondo it.blastingnews.com