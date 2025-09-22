Julia Roberts cerca la verità su scomode accuse nel trailer di After the Hunt diretto da Luca Guadagnino

Il 16 ottobre arriverà nei cinema italiani il film di Luca Guadagnino che affronta tematiche come #MeToo e molestie sessuali. Amazon MGM Studios ha condiviso un nuovo trailer del film After the Hunt: Dopo la caccia, il progetto diretto da Luca Guadagnino che è stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 prima della distribuzione nei cinema italiani il 16 ottobre grazie a Eagle Pictures. La storia raccontata sul grande schermo affronterà tematiche come il movimento #MeToo e la ricerca della verità in una società in cui non mancano tante ombre. Cosa mostra il nuovo trailer Il film After the Hunt: Dopo la caccia, di cui potete leggere la nostra recensione, viene descritto come un coinvolgente dramma . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

