Julia Roberts cerca la verità su scomode accuse nel trailer di After the Hunt diretto da Luca Guadagnino

Il 16 ottobre arriverà nei cinema italiani il film di Luca Guadagnino che affronta tematiche come #MeToo e molestie sessuali. Amazon MGM Studios ha condiviso un nuovo trailer del film After the Hunt: Dopo la caccia, il progetto diretto da Luca Guadagnino che è stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 prima della distribuzione nei cinema italiani il 16 ottobre grazie a Eagle Pictures. La storia raccontata sul grande schermo affronterà tematiche come il movimento #MeToo e la ricerca della verità in una società in cui non mancano tante ombre. Cosa mostra il nuovo trailer Il film After the Hunt: Dopo la caccia, di cui potete leggere la nostra recensione, viene descritto come un coinvolgente dramma . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Julia Roberts cerca la verità su scomode accuse nel trailer di After the Hunt, diretto da Luca Guadagnino

In questa notizia si parla di: julia - roberts

After the Hunt: trailer del film di Luca Guadagnino con Julia Roberts

Julia roberts: il paradosso di un’attrice nel suo stesso film

After the hunt recensione: la bravura di julia roberts nel thriller ambiguo di luca Guadagnino

Questa scena. Julia Roberts in "Notting Hill" (1999) - facebook.com Vai su Facebook

Ayo Edebiri, Julia Roberts e Andrew Garfield sono i protagonisti della nuova cover di Variety per lo speciale su After the Hunt. - X Vai su X

Il matrimonio del mio migliore amico, Julia Roberts sarebbe in trattativa per il sequel - Leggi su Sky TG24 l'articolo Il matrimonio del mio migliore amico, Julia Roberts sarebbe in trattativa per il sequel ... Segnala tg24.sky.it

Julia Roberts sbarca a Venezia: il primo look è un omaggio a Guadagnino - Tutto è ormai pronto per Venezia 82: la Mostra Internazionale Cinematografica di Venezia ospita divi, star hollywoodiane, grandi talenti e giganti del cinema. Da dilei.it