“ Io credo nella scuola, a me la scuola pubblica italiana ha dato tantissimo. Ho messo a punto le mie potenzialità e ho scoperto la mia vocazione. Vi auguro un buonissimo anno scolastico”. Lo ha dichiarato Jovanotti inaugurando l’anno scolastico insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel carcere minorile di Nisida, a Napoli. Rivolgendosi al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, il cantautore ha aggiunto: “ La scuola è il futuro, investiamo nella scuola, sulle persone. Abbiamo bisogno di una scuola che viva questo tempo. Abbiamo bisogno di una scuola che costruisca cultura, sapere e cultura della pace”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Jovanotti incontra il Presidente Mattarella nel carcere minorile Nisida