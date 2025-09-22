Jovanotti incontra il Presidente Mattarella nel carcere minorile Nisida
“ Io credo nella scuola, a me la scuola pubblica italiana ha dato tantissimo. Ho messo a punto le mie potenzialità e ho scoperto la mia vocazione. Vi auguro un buonissimo anno scolastico”. Lo ha dichiarato Jovanotti inaugurando l’anno scolastico insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel carcere minorile di Nisida, a Napoli. Rivolgendosi al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, il cantautore ha aggiunto: “ La scuola è il futuro, investiamo nella scuola, sulle persone. Abbiamo bisogno di una scuola che viva questo tempo. Abbiamo bisogno di una scuola che costruisca cultura, sapere e cultura della pace”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Due giorni fa per l'avvio della decima edizione del progetto Quarto Anno Rondine che da anni sosteniamo con piacere e convinzione, Lorenzo Jovanotti Cherubini dopo la sua visita di Luglio a Rondine Cittadella della Pace ha accolto a sorpresa la nuova clas - facebook.com Vai su Facebook
