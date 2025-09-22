Jovanotti con Mattarella al carcere minorile di Nisida

Jovanotti, accanto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, all'inanugurazione del nuovo anno scolastico all'Istituto penale di Nisida. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Jovanotti con Mattarella al carcere minorile di Nisida

In questa notizia si parla di: jovanotti - mattarella

Concerto improvvisato a Cortona. Jovanotti e Tiziano Ferro sono stati protagonisti di un duetto inedito al matrimonio di Emiliano Segatori, assistente artistico dello stesso Jovanotti, che il 21 settembre si è sposato con la compagna Marina - facebook.com Vai su Facebook

Scuola e futuro in carcere, Mattarella a Nisida con Jovanotti; Mattarella e Jovanotti aprono anno scolastico carcere; Mattarella e Jovanotti insieme a Nisida per inaugurare l’anno scolastico: “La scuola è il veicolo per il futuro, che riguarda tutti”.

Mattarella e Jovanotti aprono anno scolastico carcere - In collegamento dal carcere minorile di Nisida, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato l’anno scolastico insieme al cantante Jovanotti. Secondo teletruria.it

Mattarella a Napoli inaugura l'anno scolastico. Visita al carcere di Nisida: 'La scuola è il veicolo per il futuro' - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Napoli per inaugurare l'anno scolastico. Lo riporta ansa.it