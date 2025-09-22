Jovanotti con Mattarella a Istituto penale per minori di Nisida | Scuola pubblica mi ha dato molto – Il video
(Agenzia Vista) Napoli, 22 settembre 2025 “Io credo nella scuola. La scuola pubblica italiana a me ha dato tantissimo da studente. Ho fatto incontri decisivi della mia vita, ho scoperto le mie potenzialità. ho messo a punto una passione e ho definito i miei orizzonti.” Così il cantante Jovanotti all'Istituto penale per i minorenni di Nisida. Quirinale. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: jovanotti - mattarella
Jovanotti con Mattarella al carcere minorile di Nisida
Mattarella 'duetta' con Jovanotti, "La musica oltre i limiti della realtà"
Jovanotti incontra il Presidente Mattarella nel carcere minorile Nisida
Tutti a scuola, il Presidente Mattarella e Jovanotti dialogano con i ragazzi dell’IPM di Nisida Il video: - X Vai su X
Concerto improvvisato a Cortona. Jovanotti e Tiziano Ferro sono stati protagonisti di un duetto inedito al matrimonio di Emiliano Segatori, assistente artistico dello stesso Jovanotti, che il 21 settembre si è sposato con la compagna Marina - facebook.com Vai su Facebook
Jovanotti con Mattarella a Istituto penale per minori di Nisida: Scuola pubblica mi ha dato molto; Mattarella inaugura a Napoli l’anno scolastico 2025-2026; Mattarella inaugura con Jovanotti l’anno scolastico all’Istituto penale per minori di Nisida.
Jovanotti con Mattarella a Istituto penale per minori di Nisida: Scuola pubblica mi ha dato molto - Ho fatto incontri decisivi della mia vita, ho scoperto le mie potenzialità. Si legge su ilgiornale.it
Mattarella inaugura con Jovanotti l'anno scolastico all'Istituto penale per minori di Nisida - (Agenzia Vista) Napoli, 22 settembre 2025 Il cantante Jovanotti accoglie all'Istituto penale per i minorenni di Nisida il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ed inaugurano insieme l'inizio ... Lo riporta quotidiano.net