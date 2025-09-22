Jovanotti canta con i ragazzi dell' Istituto penale per i minorenni di Nisida – Il video

(Agenzia Vista) Napoli, 22 settembre 2025 Il cantante Jovanotti visita l'Istituto penale per i minorenni di Nisida, con i quali canta una canzone. Quirinale. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Mattarella con Jovanotti a Napoli, il rap e le celle di Nisida: «Scuola è libertà» - «Io credo nella scuola, a me ha dato tantissimo A scuola ho fatto incontri decisivi della mia vita, ho scoperto le mie potenzialità, ho messo a punto una passione, ho definito i ... Si legge su ilmattino.it