Jovanotti a Napoli | Ministro Valditara più fondi per la scuola Investiamo su docenti e ATA Abbiamo bisogno di un’istruzione che guardi al futuro

Orizzontescuola.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’inaugurazione dell’anno scolastico a Napoli, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha preso la parola lanciando un messaggio diretto al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Mattarella e Jovanotti a Napoli per l'inaugurazione dell'anno scolastico: diretta video

Mattarella ha scelto Napoli per l'apertura dell'anno scolastico il 22 settembre - Il presidente Sergio Mattarella ha scelto la città di Napoli per la tradizionale cerimonia di apertura dell'anno scolastico, prevista per il 22 settembre. Si legge su ilmattino.it

