jova sposa un suo collaboratore alle nozze concerto con tiziano ferro

Non capita tutti i giorni di vedere Jovanotti e Tiziano Ferro insieme dietro lo stesso microfono. È accaduto sabato sera a Cortona, al matrimonio del loro collaboratore più vicino, Emiliano Segatori. Romano di origine ma ormai legato alla città etrusca al punto da sentirsi cortonese d’adozione, Segatori ha scelto il Falconiere, raffinata location a 5 stelle di Silvia Baracchi, per coronare il suo sogno d’amore con Martina. Un "sì" festeggiato anche con la loro figlia. Per Emiliano, da anni assistente personale, autista e guardia del corpo di Lorenzo Cherubini e Tiziano Ferro, la presenza dei due artisti è stata un bel regalo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

