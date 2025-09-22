Josep Martinez Inter così si è preso la porta nerazzurra del futuro | spazza via i dubbi a suon di parate col Sassuolo! E ora Chivu…

Internews24.com | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Josep Martinez Inter, così si è preso la porta nerazzurra del futuro: spazza via i dubbi a suon di parate col Sassuolo! Il dualismo con Sommer. L’esordio stagionale di Josep Martinez, portiere spagnolo dell’ Inter, è arrivato nella sfida contro il Sassuolo, rimandando di qualche giorno quello previsto ad Amsterdam contro l’Ajax. La gara di San Siro ha rappresentato un test decisivo per il classe 1998, chiamato a dimostrare se possa diventare una certezza tra i pali nerazzurri, in un ruolo dove Yann Sommer, 36enne svizzero in scadenza di contratto, ha finora dominato. La prova sul campo. Fin dai minuti iniziali, la pressione era altissima. 🔗 Leggi su Internews24.com

josep martinez inter cos236 si 232 preso la porta nerazzurra del futuro spazza via i dubbi a suon di parate col sassuolo e ora chivu8230

© Internews24.com - Josep Martinez Inter, così si è preso la porta nerazzurra del futuro: spazza via i dubbi a suon di parate col Sassuolo! E ora Chivu…

In questa notizia si parla di: josep - martinez

Josep Martinez primo dell’Inter? Tutto dipende da Sommer

Josep Martinez come primo portiere? L’Inter pensa ad una promozione del portiere spagnolo! La situazione

Appiano Gentile Inter: Frattesi continua a lavorare; la situazione aggiornata di Zielinski, Bisseck e di Josep Martinez

josep martinez inter cos236Inter, Chivu ha un piano chiaro per la gestione di Josep Martinez - Ecco quale minutaggio sarà garantito al vice Sommer Il posticipo della quarta giornata di Serie A tra Inter e Sassuolo, in programma ... calcionews24.com scrive

josep martinez inter cos236TS – Inter, scoccata l’ora di Josep Martinez: quest’anno sarà diverso perché… - Il focus sul portiere spagnolo che stasera dovrebbe trovare la prima maglia da titolare dall'arrivo di Chivu in panchina ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Josep Martinez Inter Cos236