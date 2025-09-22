Jose Mourinho è toccato dagli dei dice il capo di Rio Ave davanti allo scontro del Benfica
2025-09-22 17:01:00 Giorni caldissimi in redazione! Il boss di Rio Ave Sotiris Silaidopoulos sta godendo l’opportunità di prendere parte alla prima partita in casa di Jose Mourinho come allenatore del Benfica domani sera e afferma che il suo rivale della linea di touch è “toccata dagli dei”. Mourinho è stato nominato dai Lisbon Giants giovedì, 25 anni dopo un periodo di 11 partite in carica nel 2000 e ha portato le sue nuove accuse a una comoda vittoria per 3-0 all’AVS nel fine settimana. Ritorna all’Estadio da Luz per affrontare Rio Ave di fronte a quella che dovrebbe essere una folla entusiasta e il greco Silaidopoulos non ha potuto nascondere la sua ammirazione per il 62enne. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
