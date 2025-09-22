Joint-venture Generali-Natixis slittano i tempi il Leone apre il tavolo per rinegoziare la penale nel caso di stop all’operazione
MPS con la regia del Governo punta a far saltare l’operazione con Natixis per favorire un’alleanza nel "Terzo Polo allargato"; in tale ambito e' necessario rinegoziare la break-up fee da €50 milioni - confermate le anticipazioni de Il Giornale d’Italia Generali avrebbe ripreso in queste setti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: joint - venture
