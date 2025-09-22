Johnny Depp è finito di nuovo n guai con la legge Questa volta è colpa di Bourbon il suo nuovo cagnolone Che ne ha combinata una grossa nella campagna del Sussex
Di nuovo al centro della cronaca. E non per una bella storia. E nemmeno per le sue performance cinematografiche o le battaglie legali del passato. Johnny Depp è di nuovo nei guai con la legge. Questa volta il protagonista è Bourbon, il bullmastiff che l’attore 62enne ha da poco adottato da un rifugio, finito al centro di un incidente nella tranquilla campagna dell’East Sussex. Mentre Depp cercava di godersi la privacy della sua dimora vittoriana in affitto – 14mila euro al mese per una villa del XIX secolo – il suo fedele amico a quattro zampe ha combinato un bel pasticcio che rischia di costargli caro. 🔗 Leggi su Amica.it
