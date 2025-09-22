Jimmy Sax | esce Roméo il nuovo singolo live di Pompei

Il sassofonista da mezzo miliardo di stream lancia il brano da stadio dedicato al figlio, dal 24 settembre su YouTube. Venerdì 19 settembre, è uscito “Roméo”, il nuovo brano del sassofonista di fama internazionale Jimmy Sax in pre-save al seguente link: https:wct.liveapp44480jimmy-sax-romeo. Prodotto da Wonder Manage srl, il singolo, registrato live all’Anfiteatro di Pompei, intreccia chitarra e sax trasformandoli in un inno alla spensieratezza e alla leggerezza. Grazie al suo mood corale e a un hook vocale da stadio, è diventato uno dei brani simbolo del tour estivo appena concluso, che ha toccato luoghi straordinari come l’Arena di Nîmes insieme all’iconico chitarrista Santana e l’Antico Teatro di Taormina. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

