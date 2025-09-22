Jimmy Sax | esce Roméo il nuovo singolo live di Pompei
Il sassofonista da mezzo miliardo di stream lancia il brano da stadio dedicato al figlio, dal 24 settembre su YouTube. Venerdì 19 settembre, è uscito “Roméo”, il nuovo brano del sassofonista di fama internazionale Jimmy Sax in pre-save al seguente link: https:wct.liveapp44480jimmy-sax-romeo. Prodotto da Wonder Manage srl, il singolo, registrato live all’Anfiteatro di Pompei, intreccia chitarra e sax trasformandoli in un inno alla spensieratezza e alla leggerezza. Grazie al suo mood corale e a un hook vocale da stadio, è diventato uno dei brani simbolo del tour estivo appena concluso, che ha toccato luoghi straordinari come l’Arena di Nîmes insieme all’iconico chitarrista Santana e l’Antico Teatro di Taormina. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: jimmy - esce
La sospensione di Jimmy Kimmel da parte di Disney ha scatenato boicottaggi di massa, con cancellazioni su Disney+, Hulu ed ESPN+ che hanno fatto crashare la pagina delle disdette. La protesta ha causato un calo del 1,9% del valore delle azioni, pari a 3, - facebook.com Vai su Facebook