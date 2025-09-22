Jimmy Kimmel torna in tv lo show di nuovo in onda
(Adnkronos) – Lo show di Jimmy Kimmel torna in tv dopo la sospensione. Il Jimmy Kimmel Live, fermato dalla Abc la scorsa settimana, tornerà in onda nella serata di martedì 23 settembre. "Mercoledì scorso abbiamo deciso di sospendere la produzione dello show per evitare di infiammare ulteriormente una situazione di tensione in un momento così . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
