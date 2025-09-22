Jimmy Kimmel torna in tv | Disney riporta in onda lo show dopo la sospensione

Lidentita.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Disney ha annunciato la ripresa del programma da domani L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

jimmy kimmel torna in tv disney riporta in onda lo show dopo la sospensione

Jimmy Kimmel torna in tv: Disney riporta in onda lo show dopo la sospensione

In questa notizia si parla di: jimmy - kimmel

Jimmy Kimmel torna in tv, Abc annulla sospensione dello show; Jimmy Kimmel torna in tv: ABC annuncia la fine della sospensione del conduttore; Jimmy Kimmel torna in tv. La rete Abc «riabilita» il comico sgradito a Trump.

jimmy kimmel torna tvJimmy Kimmel torna in tv, ABC annulla la sospensione: il suo show andrà in onda domani 23 settembre - Jimmy Kimmel torna in tv dopo la sospensione del suo show (Jimmy Kimmel live). Secondo fanpage.it

jimmy kimmel torna tvJimmy Kimmel torna in tv. La rete Abc «riabilita» il comico sgradito a Trump - Il network (di proprietà della Disney) aveva sospeso lo show per alcune battute su Trump e sull'omicidio Charlie Kirk. Da msn.com

