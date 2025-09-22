Jimmy Kimmel torna in tv | accordo con Disney per il suo show serale

Ritorno di Jimmy Kimmel in onda dopo sospensione. Il noto conduttore Jimmy Kimmel fa il suo ritorno sulla scena televisiva, segnando una ripresa importante dopo un periodo di assenza. La sua trasmissione, Jimmy Kimmel Live, tornerà in programmazione nella serata di martedì, confermando così la sua presenza stabile nel panorama dell’intrattenimento statunitense. Dettagli sul rientro e le tempistiche. Dopo essere stato temporaneamente sospeso la settimana scorsa, Kimmel riprenderà le trasmissioni con regolarità a partire dalla serata di martedì. La notizia del suo ritorno è stata confermata da fonti autorevoli e rappresenta un passo importante per la sua carriera e per il pubblico fedele che attendeva con ansia questa riapertura. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

