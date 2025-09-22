Jimmy Kimmel torna in tv | accordo con Disney per il suo show serale
Ritorno di Jimmy Kimmel in onda dopo sospensione. Il noto conduttore Jimmy Kimmel fa il suo ritorno sulla scena televisiva, segnando una ripresa importante dopo un periodo di assenza. La sua trasmissione, Jimmy Kimmel Live, tornerà in programmazione nella serata di martedì, confermando così la sua presenza stabile nel panorama dell’intrattenimento statunitense. Dettagli sul rientro e le tempistiche. Dopo essere stato temporaneamente sospeso la settimana scorsa, Kimmel riprenderà le trasmissioni con regolarità a partire dalla serata di martedì. La notizia del suo ritorno è stata confermata da fonti autorevoli e rappresenta un passo importante per la sua carriera e per il pubblico fedele che attendeva con ansia questa riapertura. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Jon stewart spiega perfettamente un problema di jimmy kimmel
“Pedro Pascal? Me lo sco***ei”: la confessione choc di Emma Stone in diretta al Jimmy Kimmel Show
WWE: SummerSlam alle porte, Jelly Roll e Randy Orton portano la WWE da Jimmy Kimmel
#inaltreparole In other words with Jimmy Kimmel, il sostegno di Saverio Raimondo al comico americano vittima dell'ira di Trump - X Vai su X
Trump attacca David Letterman: "Sta uno schifo, è un perdente". Da Jon Stewart a Jay Leno, da Stephen Colbert a Seth Meyers a Jimmy Fallon e lo stesso Letterman: tanti comici e conduttori scendono in campo in difesa di Jimmy Kimmel. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Trump esulta per lo stop a Jimmy Kimmel: «Nessun talento, congratulazioni all’Abc»; USA e caso Kimmel: “Ridicolo licenziarlo”; Usa, lo show di Jimmy Kimmel interrotto dopo i commenti su Kirk.
Jimmy Kimmel torna in onda? Colloqui in corso con Disney e Abc - Cresce l’ottimismo per il ritorno di Jimmy Kimmel in tv a circa una settimana dalla sospensione del suo late show a tempo indeterminato per via di alcuni commenti sull’omicidio dell’attivista di destr ... Si legge su msn.com
Commenti su Kirk, Abc blocca la star Kimmel. Trump esulta e minaccia la revoca delle licenze delle tv «ostili» - La tv Abc ha sospeso a tempo indeterminato il programma di Jimmy Kimmel dopo i commenti sull'omicidio di Kirk: «La gang Maga cerca disperatamente di descrivere il killer come qualcosa di diverso da un ... Segnala msn.com