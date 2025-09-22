Jimmy Kimmel torna in tv | ABC annuncia la fine della sospensione del conduttore
Il network e Disney hanno rilasciato un comunicato ufficiale per confermare quando tornerà il talk show della star del piccolo schermo. ABC ha annunciato il ritorno di Jimmy Kimmel sugli schermi televisivi dopo la tanto discussa sospensione che lo hanno tenuto distante dal salotto del suo talk show per circa una settimana. Disney e ABC hanno confermato la decisione con un comunicato ufficiale in cui spiegano quanto accaduto negli ultimi giorni. L'annuncio di Disney e ABC Il comunicato con cui si conferma che martedì il talk show sarà di nuovo in onda spiega: "Lo scorso mercoledì abbiamo preso la decisione di sospendere la produzione dello show per evitare di infiammare ulteriormente una situazione tesa in un momento emotivo per la nostra . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
