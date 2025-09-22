Jimmy Kimmel torna in onda? Colloqui in corso con Disney e Abc

Cresce l’ottimismo per il ritorno di Jimmy Kimmel in tv a circa una settimana dalla sospensione del suo late show a tempo indeterminato per via di alcuni commenti sull’omicidio dell’attivista di destra Charlie Kirk. Il conduttore, che non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali dallo stop del programma, sta lavorando con l’emittente Abc e Disney per trovare un compromesso che gli permetta di riprendere il suo posto in studio. Lo riporta Variety, citando tre persone a conoscenza della situazione. Bisogna specificare che per il momento non c’è tuttavia alcuna garanzia che le parti trovino un’intesa, anche perché è difficile conoscere quali condizioni Kimmel e Disney sarebbero disposti ad accettare pur di riprendere un sodalizio che prosegue ininterrotto dal 2003. 🔗 Leggi su Lettera43.it

