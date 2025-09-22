Jimmy Kimmel torna in onda? Colloqui in corso con Disney e Abc
Cresce l’ottimismo per il ritorno di Jimmy Kimmel in tv a circa una settimana dalla sospensione del suo late show a tempo indeterminato per via di alcuni commenti sull’omicidio dell’attivista di destra Charlie Kirk. Il conduttore, che non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali dallo stop del programma, sta lavorando con l’emittente Abc e Disney per trovare un compromesso che gli permetta di riprendere il suo posto in studio. Lo riporta Variety, citando tre persone a conoscenza della situazione. Bisogna specificare che per il momento non c’è tuttavia alcuna garanzia che le parti trovino un’intesa, anche perché è difficile conoscere quali condizioni Kimmel e Disney sarebbero disposti ad accettare pur di riprendere un sodalizio che prosegue ininterrotto dal 2003. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: jimmy - kimmel
Jon stewart spiega perfettamente un problema di jimmy kimmel
“Pedro Pascal? Me lo sco***ei”: la confessione choc di Emma Stone in diretta al Jimmy Kimmel Show
WWE: SummerSlam alle porte, Jelly Roll e Randy Orton portano la WWE da Jimmy Kimmel
Trump attacca David Letterman: "Sta uno schifo, è un perdente". Da Jon Stewart a Jay Leno, da Stephen Colbert a Seth Meyers a Jimmy Fallon e lo stesso Letterman: tanti comici e conduttori scendono in campo in difesa di Jimmy Kimmel. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Trump attacca David Letterman: "Sta uno schifo, è un perdente". Da Jon Stewart a Jay Leno, da Stephen Colbert a Seth Meyers a Jimmy Fallon e lo stesso Letterman: tanti comici e conduttori scendono in campo in difesa di Jimmy Kimmel #ANSA - X Vai su X
Jimmy Kimmel potrebbe tornare in onda, la condizione della Disney; Jimmy Kimmel sospeso dalla tv: ecco le condizioni per tornare in onda; Jimmy Kimmel, cominciato il boicottaggio verso ABC e Disney in risposta alla sospensione del conduttore.
Se tocchi Jimmy Kimmel, tocchi tutti noi, ecco i monologhi solidali dei re dei late night show USA dopo la sospensione del collega - Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Seth Meyers e Jon Stewart durante i loro abituali monologhi di apertura hanno sostenuto Jimmy Kimmel, sospeso dalla sua emittente ... Lo riporta gqitalia.it
“Piange come un bambino di 4 anni per un pesciolino rosso”: lo show di Jimmy Kimmel sospeso dopo le sue parole su Trump e la morte di Charlie Kirk - Il talk show è stato temporaneamente fermato dopo l'intervento di Kimmel sulla reazione di Trump alla morte di Kirk ... Riporta ilfattoquotidiano.it