jimmy kimmel 400 star di hollywood contro la sospensione

Hollywood difende Jimmy Kimmel. Circa 400 celebrità del cinema statunitense hanno infatti firmato una lettera aperta dell’ American Civil Liberties Union in cui condannano la decisione della Disney di sospendere il late show del conduttore per i commenti sull’omicidio di Charlie Kirk. «Non dobbiamo accettare le minacce del governo alla nostra libertà di parola», si legge nel documento. «I tentativi dei leader di fare pressione su artisti, giornalisti e aziende con ritorsioni per le loro parole colpiscono al cuore il significato di vivere in un Paese libero». Tra i firmatari figurano Tom Hanks, Meryl Streep, Jennifer Aniston, Robert De Niro e Michael Keaton assieme a decine di star del grande e del piccolo schermo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

