Jesse Williams avrà cura di te
Jesse Williams ha un passato da insegnante. Lo si può intuire con facilità mentre parla. Ha un modo di fare calmo, riflessivo, pacato. Ci tiene che tutto sia chiaro durante una conversazione e ciò significa non risparmiarsi, non dare risposte brevi e sbrigative, ma ragionare su ogni parola, prendersi il tempo per dare valore a una frase. Il che sottolinea un altro aspetto di Williams che dovrebbe appartenere a ogni insegnante: la generosità. Il non indietreggiare nemmeno una volta, nemmeno davanti a una domanda, aggiungendo sempre qualche spunto in più al dialogo. «Adoro insegnare. Mi piaceva all’epoca e mi piacerebbe farlo di nuovo», racconta, mentre ripercorre un mestiere che non esclude di poter vedere tornare nel proprio futuro. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Jesse Williams: «In America, se sei un artista ti dicono di non parlare d'altro, di restare al tuo posto, ma questa è una forma di censura. Dopo Grey's Anatomy, in Italia ho girato una serie sulla Costiera Amalfitana»
Jesse Williams: l'attore è protagonista della nuova serie Hotel Costiera, ambientata in un paesaggio da favola. Gli inizi, la grande occasione con Grey's Anatomy, l'impegno contro il razzismo.
