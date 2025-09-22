Jeremy Ray Taylor svela il suo stunt preferito nella nuova commedia d’azione London Calling

quando e dove vedere “london calling”. La pellicola “London Calling” è attualmente disponibile nelle sale cinematografiche. La distribuzione permette agli spettatori di assistere al film in diversi cinema, offrendo un’opportunità di visione dal vivo per gli appassionati del genere. sinossi e ambientazione del film. “London Calling” narra la storia di un killer in difficoltà che si trova costretto a prendersi cura del figlio di un nuovo boss criminale. Il protagonista, alle prese con le sue problematiche personali, si impegna in una missione che metterà alla prova le sue capacità e i suoi valori. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Jeremy Ray Taylor svela il suo stunt preferito nella nuova commedia d’azione London Calling

Piccoli brividi, Jeremy Ray Taylor: "Tornerei senza esitazioni in un nuovo film"

It 2017, Stephen King svela i segreti del film; Recensione Blu-ray | The Conjuring Collection (4 film) + IT (collector's edition con portachiavi Funko POP); IT: il film di Andy Muschietti è l'horror che ha incassato di più nella storia.

Piccoli brividi, Jeremy Ray Taylor: "Tornerei senza esitazioni in un nuovo film" - La giovane star di IT e del franchise tratto dai famosi libri horror per ragazzi non ha chiuso le porte ad un possibile terzo capitolo. Riporta msn.com

Mission: Impossible, Jeremy Renner svela il motivo per cui non è tornato nel franchise con star Tom Cruise - Jeremy Renner ha recitato nei film di Mission: Impossible nel 2011 e nel 2015, ma non ha poi ripreso il ruolo di William Brandt nei recenti capitoli della storia. Secondo msn.com