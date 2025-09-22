Jeff Mills torna a esibirsi a Napoli giovedì 25 settembre alla ex Base Nato di Bagnoli
Jeff Mills torna a esibirsi a Napoli con un live esclusivo, giovedì 25 settembre alla ex Base Nato di Bagnoli, nell’ambito del SuoNato Festival 2025. Il dj e producer originario di Detroit, padre della minimal techno e fondatore del collettivo Underground Resistance, presenta dal vivo il suo acclamato progetto “Tomorrow Comes The Harvest”, nato da un combo di musicisti di . 🔗 Leggi su 2anews.it
