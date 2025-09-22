Jannik Sinner si prepara per chiudere al meglio la sua stagione. L’azzurro, a Pechino per prendere parte all’ ATP500 che inizierà dal 25 settembre e terminerà il 1° ottobre, conoscerà il proprio percorso domani. È previsto infatti alle 08.30 italiane (14.30 cinesi) il sorteggio che definirà il tabellone principale. Non ci sarà occasione per prendersi una rivincita nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, che sarà impegnato a Tokyo (Giappone). Presenti, invece, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Sinner ha dato seguito a quanto detto nella conferenza stampa post finale degli US Open 2o25: “ Sono stato troppo prevedibile, dovrò apportare dei cambiamenti e accettare anche di perdere se necessario qualche partita “, aveva dichiarato l’altoatesino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner si allena a Pechino: servizio, variazioni e un gioco di prestigio per il pubblico cinese