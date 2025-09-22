Jannik Sinner conquista Pechino | la magia che fa impazzire i fan VIDEO
Jannik Sinner è pronto a lasciare il segno in Cina: il campione italiano ha ultimato i suoi preparativi per il China Open di Pechino, dove sarà testa di serie numero uno. L’atmosfera è già carica di aspettative: tra nuovi volti nel suo team e allenamenti ad alta intensità, Sinner è più vicino che mai al pubblico asiatico. Nel suo staff brilla ora anche il nome del fisioterapista Alejandro Resnicoff, segno che il tennista azzurro è attento a ogni dettaglio. Con il debutto previsto per giovedì o venerdì, il fuoriclasse si prepara a un esordio spettacolare sulle superfici in cemento di Pechino. Ma a sorprendere non sono solo i colpi in campo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
