James Van Der Beek sostituito nella reunion di Dawson's Creek da Lin-Manuel Miranda per motivi di salute

James Van Der Beek salta la reunion di Dawson's Creek prevista lunedì sera a New York per motivi di salute. Al suo posto nel ruolo di Dawson ci sarà Lin-Manuel Miranda.

James Van Der Beek: «Ho imparato molto durante il mio percorso contro il cancro, ma non lo augurerei a nessuno»

James Van Der Beek: “Ho imparato molto durante il mio percorso contro il cancro, ma non lo augurerei a nessuno”

James Van Der Beek parla del cancro: "Un processo che mi accompagnerà per tutta la vita"

