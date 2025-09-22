A sostituire l'attore nel live reading in programma oggi a New York sarà l'attore, cantante e compositore Lin-Manuel Miranda. James Van Der Beek è stato costretto ad abbandonare la prevista reunion live di Dawson's Creek per via di "due virus intestinali" che lo avrebbero colpito. L'attore ha annunciato il suo dispiacere in un posto su Instagram annunciando che, a sostituirlo, sarà l'attore, cantante e compositore Lin-Manuel Miranda. L'evento di beneficenza previsto nelle prossime ore presso il Richard Rodgers Theatre di New York City è un reading live dello script del primo episodio della fortunata serie teen firmata da Kevin Williamson che prevede la presenza delle star originali Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - James Van Der Beek abbandona la reunion live di Dawson's Creek per via di una malattia: "Sono affranto"